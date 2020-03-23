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Новости » Блоги » Бизнес » Особенности перевозки наливных грузов

Особенности перевозки наливных грузов

Однородные грузы, как правило, транспортируются большими партиями. Все их называют навалочными грузами. Такая перевозка очень выгодна в экономическом плане, но транспортировка каждого типа груза имеет свои особенности.

Перевозку наливных грузов по всей территории Российской Федерации осуществляет «ЭКСИФ Россия». Компания осуществляет свою деятельность в сфере транспортировки навалочных грузов (сухих, жидких и специальных) уже более 16 лет. За такой существенный срок  EXSIF Worldwide надежно закрепилась как лидер в сфере грузоперевозок, всегда выполняя свои обязательства перед клиентами.

Как осуществляют перевозку наливных грузов

Транспортировку наливных грузов осуществляют при помощи морского, железнодорожного или автомобильного транспорта. Жидкие навалочные грузы могут быть абсолютно любым готовым товаром или расходным материалом. К основным жидким грузам относятся, так называемые, опасные грузы (мазут, бензин, сырая нефть, керосин, различные химические вещества, сжиженный газ), а также пищевые грузы (масло, фруктовые соки, молоко, всевозможные пищевые добавки или их ингредиенты).

Транспортируют наливные грузы только по земле или воде. Выполнять перевозку жидкостей авиационным транспортом не очень выгодно с экономической точки зрения, также это довольно опасно. Транспортируемые жидкости наливают в специальные цистерны (в зависимости от типа жидкости), заливка которых осуществляется через верхний люк, а слип происходит через отверстие в днище, к которому подключают шланги.

Транспортировка жидкостей автомобилем

Самый простой способ транспортировки наливных грузов – это использование автоцистерн. К тягачу прикрепляют прицеп с цистерной, емкость которой может быть абсолютно разной, от 100 литров, до нескольких десятков тонн. К каждой жидкости есть особые требования транспортировки. Грузить такие цистерны не составляет особого труда, как и перемещать емкости с одной машины на другую.

Железнодорожная транспортировка жидкостей

Когда необходимо перевезти большой объем определенной жидкости, целесообразней использовать железнодорожный транспорт. Но тут стоит учитывать важный нюанс – если к месту назначения нет прямого железнодорожного пути, на определенном этапе жидкость придется переливать, а это лишние затраты. Некоторые цистерны можно переносить с состава на состав без слива. При этом герметичность емкости не будет нарушена.

Больше информации о транспортировке наливных грузов вы найдете на официальном сайте компании «ЭКСИФ Россия» по ссылке http://www.exsif.ru/.


Категория: Блоги / Бизнес

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Добавлено: 23 мар 2020 в 11:22, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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