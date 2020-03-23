Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

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Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника издания, Вайнштейн сказал сотрудникам тюрьмы, где отбывает наказание, о появившихся у него симптомах коронавируса. Тогда у продюсера взяли анализы, результат оказался положительным. Сейчас Вайнштейн находится на карантине.

Ранее, 12 марта, сообщалось о госпитализации Харви Вайнштейна из-за проблем со здоровьем. Бывшего магната, в последнее время жаловавшегося на боли в груди, отправили из тюрьмы в госпиталь Bellevue на Манхэттене.

11 марта продюсера приговорили к 23 годам лишения свободы. В феврале жюри присяжных признало его виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени. Тогда Вайнштейн отказался признавать свою вину. По его словам, все происходило по взаимному согласию. Защита Вайнштейна намерена обжаловать приговор, апелляция будет подана в июле.

По данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 329 тысяч. Скончались более 14 тысяч человек, выздоровели более 97 тысяч.