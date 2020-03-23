Отложена премьера сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами"

Телеканал AMC отложил запуск дополнительного сезона постапокалиптический сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" из-за вспышки коронавируса, сообщает Deadline.

"Первоначально дебют был запланирован на 12 апреля. Но теперь шоу выйдет позднее в этом году", — заявили представители AMC.

Съемки сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" были завершены, но несколько финальных сцен находились на стадии постпроизводства (пост-продакшн). Но на фоне пандемии студии начали закрываться, поэтому создатели проекта не успели завершить всю работу.

Похожая история произошла и с четвертым сезоном многосерийного фильма "Фарго". Его тоже не успели закончить, чтобы представить 19 апреля. Новую дату премьеры пока не назвали.

"Ходячие мертвецы: Мир за пределами" — расширенная версия сериала "Ходячие мертвецы". В нем шоураннеры углубляются в новую сюжетную линию, посвященную первому поколению людей, которые пытаются выжить в постапокалиптическом мире. Две сестры вместе с друзьями оставляют безопасное место и комфорт для того чтобы узнать, что происходит вокруг.