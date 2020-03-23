Пакет по стимулированию экономики США не получил поддержку в сенате

Пакет стимулирования экономики США объемом в 1,4 триллиона долларов в связи с ситуацией с коронавирусом не прошел процедурное голосование в сенате, свидетельствуют результаты голосования.

Сенат должен был, по замыслу республиканского большинства, прекратить дебаты по законопроекту, что позволило бы принять его в понедельник при наличии простого большинства голосов. Однако законопроект не набрал необходимых 60 голосов, поскольку демократы были против.

Переговоры по окончательному содержанию законопроекта продолжаются между Белым домом и партиями в обеих палатах конгресса.

Стивен Мнучин сообщил, что вдобавок к непосредственной поддержки экономики Федеральная резервная система — американский центробанк — получит до 4 триллионов долларов ликвидности для поддержки экономики.

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