Пандемия COVID-19: в Киеве будут дезинфицировать жилые дома — КГГА

В Киеве в связи с распространением коронавируса COVID-19 будут дезинфицировать жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.«Департаменту экономики и инвестиций исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА), Департаменту финансов исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) в установленном порядке обеспечить выделение целевых средств в размере 23 млн грн на проведение мероприятий по проведению дезинфекции жилых многоквартирных домов», — говорится в протоколе № 16 на сайте КГГА.С 25 марта в аптеках и продуктовых магазинах в Киеве должно находиться не более одного человека на 10 кв. м.С 21 марта в Киеве запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях.По состоянию на утро воскресенья, 22 марта, в Украине лабораторно подтверждено 47 случаев коронавируса COVID-19. Из них три — летальные.