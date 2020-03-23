Партии смогут направить наблюдателей на голосование по Конституции

Общественная палата РФ предусмотрела возможность направлять в качестве наблюдателей на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию представителей всех заинтересованных партий, сообщил представитель ОП РФ Максим Григорьев.

"Главное отличие общественного наблюдения за общероссийским голосованием в том, что выбор граждане делают не между разными кандидатами партий, а между вариантами ответа на вопрос о поддержке предлагаемых поправок в конституцию. Понимая, что объективная оценка прозрачности и законности всех процедур не может в данном случае пройти без участия в наблюдении представителей основных российских политический партий, Общественная палата предусмотрела возможность направления в качестве наблюдателей представителей всех заинтересованных партий", - рассказал Григорьев, возглавляющий рабочую группу Общественной палаты РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан, на презентации соглашений с общественными объединениями и некоммерческими организациями о сотрудничестве при направлении наблюдателей на общероссийское голосование.