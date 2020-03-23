Перенос голосования по поправкам в Конституцию пока не обсуждают

Вопрос о переносе даты общероссийского голосования по изменениям в Конституцию в настоящее время не обсуждается; при необходимости вопрос будет решаться президентом РФ, так как это в его компетенции, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что дату Общероссийского голосования могут перенести с 22 апреля на июнь.

"Нет, не обсуждается... Я не думаю, что сегодня-завтра это будет как-то решаться. Мне кажется, это все-таки такая история, которую надо смотреть, просчитать последствия. А там видно будет. Одно надо сказать, что это компетенция президента", - сказал Крашенинников.

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