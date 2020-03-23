Полная девушка повстречалась худыми и поделилась выводами

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Журналистка Кассандра Брэбо (Kasandra Brabaw) поделилась опытом, как встречалась с людьми, которые были намного худее ее. По словам девушки, опыт был преимущественно неудачным, однако в итоге ей удалось понять, какого отношения к своему телу она ожидает от партнеров. Своими выводами и рекомендациями для свиданий с полными людьми автор поделилась на портале Swipe Life.

Брэбо пожаловалась, что ее возлюбленные редко обращали внимание на свои «худые привилегии». Для иллюстрации она привела произошедшую в метро ситуацию: ее стройный партнер смог протиснуться сквозь толпу и не подумал, что журналистке этого сделать не удастся. Из-за множества подобных инцидентов девушка разочаровалась в худых людях и даже начала игнорировать их профили в приложениях для онлайн-знакомств. Однако позже она смогла преодолеть этот кризис и поделилась несколькими рекомендациями.

Она посоветовала худым людям, которые состоят в отношениях с полными, чаще их слушать и обращать внимание на их нужды. Это поможет партнерам почувствовать себя в безопасности, а также даст уверенность в том, что, столкнувшись с критикой, они смогут положиться на возлюбленных. Любительница онлайн-знакомств отметила, что для нее важно знать, что партнер будет на ее стороне.

Девушка также порекомендовала стройным людям обратить внимание на свои привилегии и заняться самообразованием. По мнению Брэбо, это поможет им понять, что ежедневно переживают их партнеры и какой опыт это формирует.

Журналистка уверена, что возлюбленные полных людей также должны пресекать фэтфобные высказывания абсолютно всегда, даже если их партнеров нет рядом. Кроме того, по мнению журналистки, люди с лишним весом особенно нуждаются в прикосновениях, потому что общество постоянно критикует их тело и говорит, что они не выглядят желанными.