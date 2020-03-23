Польша получила возможность влиять на «Северный поток-2»

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Польша получила возможность влиять на судьбу российского газопровода «Северный поток-2» в Европе. Это следует из заявления польской нефтегазовой компании PGNiG, размещенном на сайте организации.

PGNiG и ее дочерняя структура в Германии заручились правом присоединиться к инициированной компаний Nord Stream 2 (оператор газопровода в Европе) процедуре по выводу «Северного потока-2» из-под действия Третьего энергопакета ЕС.

Варшава является давним противником проекта газопровода, считая его угрозой энергетической безопасности Европы. Так, глава МИД страны в марте 2020 года утверждал, что запуск проекта не приведет к диверсификации поставок в Центральную и Восточную Европую, а создаст квазимонополию, когда газ на европейский рынок будет попадать через единственного подрядчика по единственному пути поставок.

Третий энергетический пакет ЕС регулирует работу газопроводов третьих стран на территории ЕС. В нем содержится норма, согласно которой компании, поставляющие газ, и компании, которые его транспортируют, должны быть разными. В случае с Россией это означает, что оператор газопровода должен быть независим от «Газпрома». Кроме того, согласно Третьему энергопакету ЕС, 50 процентов мощности трубы должны быть зарезервированы для альтернативных поставщиков. Исключения возможны только с одобрения Еврокомиссии. Решение по поводу «Северного потока-2» должно быть принято до 24 мая 2020 года.