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Новости » Шоу-бизнес » Пользователей удивила помолодевшая после развода Елена Степаненко

Пользователей удивила помолодевшая после развода Елена Степаненко

Пользователей удивила помолодевшая после развода Елена Степаненко
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в инстаграме пост с Еленой Степаненко, в котором рассказала, что снялась в программе юмористки "Еще не вечер". Но пользователей больше заинтересовал внешний вид заслуженной артистки России.

"Такой коллаборации вы от меня точно не ждали. Я и легенда отечественного юмора. Та, на чьих шутках многие мои сверстники выросли. Прекрасная и роскошная Елена Степаненко и Ольга Бузова. Два огня в новом шоу на телеканале "Россия 1", — написала Бузова.


заявила, что простила бывшего мужа за все: "Я сказала: "Ради бога!" — и отпустила его".

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Добавлено: 23 мар 2020 в 19:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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