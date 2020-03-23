Пользователей удивила помолодевшая после развода Елена Степаненко

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в инстаграме пост с Еленой Степаненко, в котором рассказала, что снялась в программе юмористки "Еще не вечер". Но пользователей больше заинтересовал внешний вид заслуженной артистки России.

"Такой коллаборации вы от меня точно не ждали. Я и легенда отечественного юмора. Та, на чьих шутках многие мои сверстники выросли. Прекрасная и роскошная Елена Степаненко и Ольга Бузова. Два огня в новом шоу на телеканале "Россия 1", — написала Бузова.

заявила, что простила бывшего мужа за все: "Я сказала: "Ради бога!" — и отпустила его".