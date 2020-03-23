Преимущества и технические особенности онлайн касс Sigma

Использование небольших онлайн-касс для осуществления торговых операций, это современное решение для большинства небольших магазинов или сети ресторанов быстрого питания, где экономия места, занимаемого фискальным устройством, является приоритетной задачей. Продажа онлайн-касс в Челябинске осуществляется Центром по продаже, модернизации, настройке и обслуживанию ККТ (контрольно-кассовой техники) «Hash Desk».

Благодаря небольшому сенсорному экрану и удобной цифровой клавиатуре обслуживающий персонал сможет проводить огромное количество операций, при этом оставаясь мобильным и оперативным.

Компания осуществляет реализацию кассового оборудования от ведущих производителей уже более 70 лет и за такой серьезный срок смогла зарекомендовать себя как надежный и проверенный партнер, который всегда предоставляет качественный сервис и лучшие цены на современные онлайн-кассы.

Кассовые аппараты Sigma

Кассовые аппараты Sigma разработаны с вниманием к большому количеству мелких деталей, направленных на повышение производительности и функциональности ККТ. Большое количество продаж осуществляется благодаря современным сенсорным экранам, а также через многофункциональную цифровую клавиатуру. При этом каждое устройство имеет довольно малые габариты и отличается уникальным, модным и современным дизайном.

Особенности и преимущества онлайн касс Sigma

Приобретая онлайн-кассы Sigma в Челябинске, каждый клиент получает ряд неоспоримых преимуществ, а именно:

Кассовый аппарат небольшого, компактного размера.

Удобное и многофункциональное устройство.

Беспроводная передача данных на любом расстоянии.

Встроенный печатный механизм для выдачи фискальных чеков.

Яркий, цветной сенсорный экран с подсветкой и высокой скоростью отклика.

Настройка и обновление встроенного ПО кассового аппарата осуществляется онлайн.

Не требует специальных навыков или дополнительного обучения при работе с ККТ.

Больше информации о контрольно-кассовой технике Sigma вы сможете найти на официальном сайте «Hash Desk» по адресу hashdesk.ru.