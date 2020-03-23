Пуховики и куртки от Columbia

Мировой бренд одежды Columbia производит действительно хорошие и качественные вещи, использовать которые можно как и при сильном морозе, так и в летний зной. Куртки Коламбия отличаются особой универсальностью и практичностью.

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Пуховик Alpine Attitude от Коламбия

Куртка Alpine Attitude от Коламбия относится к самым универсальным моделям, представленным на вынке зимней одежды в прошлом году. Изначально модель разработана для катания на лыжах, сбалансировано сочетая в себе полезные технологии, а также выделяясь привлекательным дизайном и стилем. Такая одежда идеально подойдет для холодной осени, зимы, а также может быть использована для ношения под дождем или во время сильного снегопада.

Преимущества курток Коламбия

Стильный, современный дизайн.

Практичная в носке одежда на любую погоду.

Высокое качество материалов исполнения.

Надежный крой.

Приемлемая стоимость.

Материалы и технологии

Куртка выполнена из полиэстера с атласной отделкой, мягкой и приятной на ощупь. Внешний слой достаточно плотный, что гарантирует целостность изделия в результате случайного контакта с твердой или неровной поверхностью. Материал максимально устойчив к загрязнениям благодаря особой пропитке, выполненной по технологии Omni-Shield.

По словам производителя, ткань Omni-Shield изменяет поверхностное натяжение материала, благодаря которому вода (как и любая грязь) стекает по ткани, не впитываясь в волокна. В отличие от ламинированной прослойки ли ткани мембранного типа, куртка от Коламбии не ограничивает паропроницаемость.

Подкладка выполнена из нейлона с отделкой из тафты, также мягкой и приятной. На внутренней стороне подкладки присутствует тонкий слой, основанный на технологии Thermal Reflective, который предназначен для отражения теплового излучения, испускаемого нашим телом. Эта технология увеличивает термостойкость одежды на 20% по сравнению с аналогичной моделью без системы терморегуляции.