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Новости » Блоги » Дизайн и стиль » Пуховики и куртки от Columbia

Пуховики и куртки от Columbia

Мировой бренд одежды Columbia производит действительно хорошие и качественные вещи, использовать которые можно как и при сильном морозе, так и в летний зной. Куртки Коламбия отличаются особой универсальностью и практичностью.

Купить брендовую одежду Columbia, а также мужские ботинки Геокс можно используя умную поисковую систему Clouty, которая позволяет находить максимально выгодные цены на любые вещи того или иного производителя.

Как найти нужную вещь, используя сервис Clouty?

Пользоваться поиском вещей на сайте Clouty.ru довольно просто. В верхней части страницы расположена строка поиска, но туда можно не только прописать название искомого товара, а непосредственно загрузить картинку понравившейся вещи. Поиск осуществляется именно по фотографии. В настоящее время на территории РФ не существует подобного сервиса, который бы так оперативно выполнял поиск одежды и обуви среди наиболее популярных сайтов онлайн-магазинов.

Пуховик Alpine Attitude от Коламбия

Куртка Alpine Attitude от Коламбия относится к самым универсальным моделям, представленным на вынке зимней одежды в прошлом году. Изначально модель разработана для катания на лыжах, сбалансировано сочетая в себе полезные технологии, а также выделяясь привлекательным дизайном и стилем. Такая одежда идеально подойдет для холодной осени, зимы, а также может быть использована для ношения под дождем или во время сильного снегопада.

Преимущества курток Коламбия

  • Стильный, современный дизайн.
  • Практичная в носке одежда на любую погоду.
  • Высокое качество материалов исполнения.
  • Надежный крой.
  • Приемлемая стоимость.

Материалы и технологии

Куртка выполнена из полиэстера с атласной отделкой, мягкой и приятной на ощупь. Внешний слой достаточно плотный, что гарантирует целостность изделия в результате случайного контакта с твердой или неровной поверхностью. Материал максимально устойчив к загрязнениям благодаря особой пропитке, выполненной по технологии Omni-Shield.

По словам производителя, ткань Omni-Shield изменяет поверхностное натяжение материала, благодаря которому вода (как и любая грязь) стекает по ткани, не впитываясь в волокна. В отличие от ламинированной прослойки ли ткани мембранного типа, куртка от Коламбии не ограничивает паропроницаемость.

Подкладка выполнена из нейлона с отделкой из тафты, также мягкой и приятной. На внутренней стороне подкладки присутствует тонкий слой, основанный на технологии Thermal Reflective, который предназначен для отражения теплового излучения, испускаемого нашим телом. Эта технология увеличивает термостойкость одежды на 20% по сравнению с аналогичной моделью без системы терморегуляции.


Категория: Блоги / Дизайн и стиль

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Добавлено: 23 мар 2020 в 11:55, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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