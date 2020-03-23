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Новости » Политика » Пушков: Предложение помощи от США - пустая риторика

Пушков: Предложение помощи от США - пустая риторика

Пушков: Предложение помощи от США - пустая риторика

Российский сенатор Алексей Пушков оценил предложение США о помощи другим странам в борьбе с коронавирусом. Точнее, отказ стран от получения этой помощи.

В своем аккаунте в Twitter Пушков написал о том, что Северная Корея и Иран, к примеру, предложение Соединенных Штатов отвергли. Верховный лидер аятолла назвал американский порыв "странным", что вполне понятно на фоне действующих санкций Вашингтона.

В Пхеньяне также не оценили заявления США о предлагаемой помощи, что и констатировал Алексей Пушков в своем твите, назвав политику США "пустой риторикой".

Ранее Южный Федеральный сообщал о том, что .


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Добавлено: 23 мар 2020 в 23:48, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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