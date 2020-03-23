Пушков: Предложение помощи от США - пустая риторика

Российский сенатор Алексей Пушков оценил предложение США о помощи другим странам в борьбе с коронавирусом. Точнее, отказ стран от получения этой помощи.

В своем аккаунте в Twitter Пушков написал о том, что Северная Корея и Иран, к примеру, предложение Соединенных Штатов отвергли. Верховный лидер аятолла назвал американский порыв "странным", что вполне понятно на фоне действующих санкций Вашингтона.

США заявили, что готовы помочь другим странам в борьбе с коронавирусом, включая Иран и Северную Корею. Но ни в Пхеньяне, ни в Тегеране заявления Трампа не восприняли всеръез, причём в Тегеране их назвали « странными». Ведь санкции сохраняются. Да, выглядит как пустая риторика. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 23, 2020

В Пхеньяне также не оценили заявления США о предлагаемой помощи, что и констатировал Алексей Пушков в своем твите, назвав политику США "пустой риторикой".

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