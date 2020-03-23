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Новости » Блоги » Строительство » ПВД гранулы оптом – использование полипропилена и полиэтилена в фарме

ПВД гранулы оптом – использование полипропилена и полиэтилена в фарме

ПВД гранулы выполнены из полиэтилена высокого давления, приобрести которые можно оптом в компании ООО «ЮНИТРЕЙД». Данная продукция предназначена для организаций, специализирующихся на изготовлении различной продукции из полипропилена и полиэтилена.

Полиэтилен высокого давления получается в результате обработки (полимеризации) этилена вод высоким давлением (около 3 тыс. атм), при этом соблюдается жесткий температурный режим, составляющий 180 градусов по Цельсию. Полученный термопласт имеет очень широкий перечень применения.

Компания «ЮНИТРЕЙД» осуществляет свою деятельность уже более 15 лет и за такой существенный срок смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнеры, предоставляя высококачественное сырье и осуществляя его поставки по всей территории Российской Федерации.

Главные особенности полиэтилена высокого давления

Термопластичный полиэтилен от компании «ЮНИТРЕЙД» обладает рядом положительных характеристик, среди которых можно выделить несколько наиболее важных:

  • Низкая удельная плотность.
  • Небольшой размер гранул.
  • Температура плавки 115 градусов.
  • Максимальный предел прочности – до -112 градусов.
  • Высокое сопротивление на разрыв, хорошая эластичность.
  • Конечное вещество обладает высокими изоляционными характеристиками: является диэлектриком, практически не пропускает воздух, а также водяной пар и жидкости.
  • Материал имеет значительное сопротивление к ультрафиолетовому излучению.

Сфера применения ПВД гранул

ПВД гранулы используются для изготовления полиэтиленовых изделий различного назначения. Чаще всего полимер применяют в химической промышленности, так как материал обладает высокой сопротивляемостью различным химическим средам, щелочам и слабым кислотам.

В пищевой промышленности из ПВД гранул изготавливают тару и прочие емкости для продуктов питания. Кроме того материал широко используется для изготовления различных видов упаковки, пластиковых труб и некоторых особенных (отливных) пластиковых деталей.

Для получения консультации по любому вопросу и оптового заказа полиэтилена высокого давления необходимо связаться с менеджером по продажам компании «ЮНИТРЕЙД» по телефону +7 (495) 54-54-118. Кроме того, на сайте unitreid-group.com реализован интерактивный онлайн чат, где также можно задать любые вопросы по приобретению больших партий ПВД гранул.


Категория: Блоги / Строительство

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Добавлено: 23 мар 2020 в 10:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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