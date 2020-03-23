Ракета "Союз" доставила на орбиту 34 британских спутника OneWeb

Российская ракета-носитель "Союз-2.1б" доставила на орбиту спутники связи британской компании OneWeb. Разгонный блок успешно отделился от третьей ступени, позже от него отделились и сами аппараты.

Ракета стартовала накануне, в 20:06 по Москве. Она вывела в космос 34 спутника, которые впоследствии будут обеспечивать жителям Земли спутниковый интернет.

В общей сложности российская сторона должна обеспечить вывод на орбиту 672 спутника в рамках проекта OneWeb. Пуски будут осуществляться с Байконура и Восточного, а также с Гвианского космического центра.

Как сообщал Ruposters, ранее Россия отложила на два года запуск марсианской научной станции. Проект осуществляется совместно с Европейским космическим агентством.