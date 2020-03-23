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Новости » Шоу-бизнес » Разгуливающего в трусах Романа Гриценко задержала полиция у мавзолея

Разгуливающего в трусах Романа Гриценко задержала полиция у мавзолея

Разгуливающего в трусах Романа Гриценко задержала полиция у мавзолея
Экс-участника «ДОМа-2» задержали прямо на Красной площади в полуобнаженном виде. На молодого человека завели административное дело по статье «Мелкое хулиганство». В итоге Гриценко пришлось оплатить штраф в размере одной тысячи рублей.

Сегодня 24-летний Роман Гриценко неожиданно появился в одном белье прямо в центре Москвы, чем привлек внимание сотрудников правопорядка. Как оказалось, бывший участник реалити всего лишь принимал участие в очередном интернет-состязании. «Снимал с другом задание для баттла. Нужно было сфотографироваться в трусах на Красной площади, — объяснял он «СтарХиту». — Я разделся, начал снимать на позитиве. И прямо в центр подъехала полицейская машина, которая отвезла меня в отделение. Сказали, что это мелкое хулиганство».

В итоге экс-возлюбленному Ольге Бузовой пришлось провести в полиции два часа. К счастью, сейчас молодой человек уже находится дома. «Но потом, слава Богу, отпустили. Проверили меня по базе, что я законопослушный гражданин», — делился Гриценко. 


Напомним, что у звезды шоу не в первый раз возникают проблемы с законом. Еще в начале прошлого месяца Гриценко попался на краже в магазине. Молодой человек пытался вынести футболку стоимостью всего в 200 рублей. Позже Роман заявил, что специально взял самую дешевую вещь, так как в очередной раз принял участие в челлендже. Избежать при этом наказание не удалось — на него завели административное дело.

У бывшего участника «Плана Б» почти миллион подписчиков в Instagram. Каждый день Гриценко старается разнообразить микроблог интересными постами и видеороликами. Кроме того, с недавнего времени он встречается с популярным блогером Виолеттой Чиковани, которая также известна любовью к баттлам. 

«В последний раз я видела Рому три года назад на проекте, когда я приезжала на съемки клипа. И когда мы вновь увиделись, я поняла, что мы неразлучны. Хотя я знаю, что он любвеобильный. Мы всегда вместе, всегда рядом, кайфуем, ржем, проводим очень круто время. Что будет дальше — никто не знает. Никто не предполагал, что мы встретимся», — вспоминала девушка в разговоре со «СтарХитом».

Широкую известность Роман также обрел, благодаря несостоявшемуся роману с Ольгой Бузовой. Молодой человек ухаживал за теледивой еще во время участия в проекте «ДОМ-2», надеялся покорить ее сердце в «Плане Б», однако всегда отмечал, что отказываться от Интернет-карьеры ради любви не намерен.

«Нет, не готов от него отказаться, потому что несу ответственность перед своими подписчиками, — говорил он. — Полностью переосмыслил многие вещи, несу свою философию. Стараюсь давать полезные советы по поводу тренировок, питания, личностного роста, мотивирую людей для того, чтобы их жизнь менялась к лучшему. И, судя по отзывам и комментариям, у меня это получается. Хочу и дальше наращивать обороты и помогать людям меняться в лучшую сторону».

Фото: Instagram, личный архив


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Добавлено: 23 мар 2020 в 16:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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