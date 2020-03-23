Разумков сообщил о внеочередном созыве Верховной рады Украины

22 марта председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сообщил о подготовке внеочередного заседания парламента.
Об этом он заявил, выступая в эфире программы «Сегодня» на телеканале Украина. При этом спикер не стал уточнять сроки проведения этого заседания.
Он отметил, что народные депутаты работают конструктивно и консолидированно, убрав «политику из деятельности парламента». И при этом посетовал на то, что представители парламента не входят в Координационный совет по противодействию распространения коронавируса типа COVID-19.
Разумков также отметил, что парламент ждет от правительства законопроектов, которые можно рассмотреть на внеочередном заседании, и готов в кратчайшие сроки принять необходимые решения. По его словам, для этого в Верховной раде создана рабочая группа, в состав которой вошли представители от всех фракций и групп.
Как пишут украинские СМИ, ранее Разумков заявил, что Верховная рада не будет уходить на карантин и продолжит свою работу, несмотря на то, что народный депутат и член депутатской группы «Доверие» Сергей Шахов заразился новым коронавирусом COVID-19.
Ранее ИА Newstes сообщало, что почти полторы тысячи украинцев нарушили карантин по коронавирусу. Наибольшее число случаев выявлено в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Киевской областях.