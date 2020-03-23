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Новости » Политика » Разумков сообщил о внеочередном созыве Верховной рады Украины

Разумков сообщил о внеочередном созыве Верховной рады Украины

Разумков сообщил о внеочередном созыве Верховной рады Украины

22 марта председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сообщил о подготовке внеочередного заседания парламента.

Об этом он заявил, выступая в эфире программы «Сегодня» на телеканале Украина. При этом спикер не стал уточнять сроки проведения этого заседания.

«Сегодня мы готовимся к внеочередному заседанию Верховной рады, когда оно состоится. Наши коллеги разрабатывают ряд законопроектов, они почти готовы, и думаю, что сегодня к вечеру будут полностью подготовлены в комитетах», — сказал Разумков.


Он отметил, что народные депутаты работают конструктивно и консолидированно, убрав «политику из деятельности парламента». И при этом посетовал на то, что представители парламента не входят в Координационный совет по противодействию распространения коронавируса типа COVID-19.

«Ситуация следующая. Координационный совет был создан президентом, если я не ошибаюсь, это было 16 марта, указ 88. Там — президент, Совет национальной безопасности и обороны представляет секретарь, представители офиса президента, правительство, премьер-министр, представители некоторых других учреждений. По состоянию на сегодня представителей Верховной рады там нет, их не включили в работу этого координационного совета», — сообщил спикер.

Разумков также отметил, что парламент ждет от правительства законопроектов, которые можно рассмотреть на внеочередном заседании, и готов в кратчайшие сроки принять необходимые решения. По его словам, для этого в Верховной раде создана рабочая группа, в состав которой вошли представители от всех фракций и групп.

Как пишут украинские СМИ, ранее Разумков заявил, что Верховная рада не будет уходить на карантин и продолжит свою работу, несмотря на то, что народный депутат и член депутатской группы «Доверие» Сергей Шахов заразился новым коронавирусом COVID-19.

Ранее ИА Newstes сообщало, что почти полторы тысячи украинцев нарушили карантин по коронавирусу. Наибольшее число случаев выявлено в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Киевской областях.


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Добавлено: 23 мар 2020 в 08:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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