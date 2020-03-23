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Риз Уизерспун отметила 44-летие в семейном походе с мужем и детьми

Риз Уизерспун отметила 44-летие в семейном походе с мужем и детьми

Вчера Риз Уизерспун отметила свой день рождения — актрисе исполнилось 44 года. По этому случаю звезда даже решила прервать режим самоизоляции и вместе с семьей отправилась на природу. Несколько часов назад именинница опубликовала в инстаграме селфи из семейного похода — на снимке она позирует с 50-летним мужем Джимом Тотом, 20-летней дочерью Авой и сыновьями, 16-летним Диконом и семилетним Теннеси. Звезда призналась, что это был один из самых лучших дней рождения в ее жизни.

Один из самых лучших дней рождения в моей жизни! Так много глубокомысленных, красивых и сердечных посланий от вас! Стихотворения, домашняя еда, чудесное выступление от моего друга и долгая прогулка на природе с семьей. Все это — подарки от чистого сердца! Спасибо всем вам за то, что заставили меня чувствовать себя любимой. Я невероятно счастливая женщина,

— поблагодарила родных, друзей и поклонников Уизерспун.


Риз Уизерспун с мужем Джимом Тотом, сыновьями Теннеси и Диконом и дочерью Авой

В комментариях Риз принялись поздравлять с днем рождения ее многие звездные друзья. В их числе были Рейчел Зоуи, Карли Клосс, Галь Гадот, Эль Макферсон и многие другие.

С днем рождения, космическая богиня с невероятной силой воли! Скучаю,

— написала Макферсон.

С днем рождения, Риз! Целую! Я твоя самая большая фанатка!

— присоединилась Карли Клосс.

С днем рождения, суперженщина!

— добавила Рейчел Зоуи.


Риз Уизерспун

Отдельный пост в честь дня рождения Риз Уизерспун опубликовала в инстаграме ее коллега по сериалу "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies) Зои Кравиц. Она опубликовала подборку архивных снимков Риз, а в подписи к ним призналась ей в любви:

С днем рождения, икона моды! Страшно сильно тебя люблю!

 


 


 

Напомним, что незадолго до дня рождения Риз Уизерспун отметила новый важный этап в своей карьере: на экраны вышел сериал "И повсюду тлеют пожары" (Little Fires Everywhere), в котором звезда выступила продюсером и сыграла одну из главных ролей. В новом шоу Риз играет образцовую мать и жену миссис Ричардсон, которая следит не только за порядком в своей семье, но и в своем городе. Однако однажды идеальный мир героини Риз разрушает новая жительница города Миа Уоррен (ее в картине играет Керри Вашингтон), которая не желает следовать общепринятому укладу.


Риз Уизерспун с дочерью Авой

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Добавлено: 23 мар 2020 в 13:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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