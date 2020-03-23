"Роснефть" начнет поставлять в Минск нефть с премией $5 за тонну

"Роснефть" поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну, это условия, которые госкомпания предлагала Минску ранее. Об этом сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на сведения представителя компании.

Кроме того, вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов объявил, что график поставок нефти на апрель пока на стадии планирования, контракты еще не подписаны.

В минувшую субботу премьеры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас по телефону переговорили о возобновлении поставок российской нефти для полной загрузки белорусских НПЗ.

Москва и Минск не могут договориться о долгосрочных контрактах на нефть из-за ценовых разногласий.

К примеру, белорусская сторона считает нецелесообразным в условиях налогового маневра в российской нефтяной сфере сохранять премии для производителей.

Учитывая это, Минск диверсифицирует источники сырья. Белоруссия сейчас закупает нефть в том числе через трейдеров. Поставки осуществляются через порты в Одессе и Клайпеде.

Ранее радио Sputnik сообщало, что цены на нефть резко снизились на открытии торгов.