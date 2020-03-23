Роспотребнадзор установит особый порядок контроля всего прибывающего в Россию транспорта

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Для прибывающих в Россию водителей автомобилей и автобусов, машинистов и пилотов из-за коронавируса вводится особый порядок организации противоэпидемиологических мероприятий. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Роспотребнадзору установить особый порядок организации противоэпидемиологических мероприятий в отношении прибывающих на территорию Российской Федерации водителей автомобилей и автобусов, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного сообщения», — говорится в поручении.

Поручение дано по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России. Срок выполнения — 23 марта.

Кроме того, МЧС и другим ведомствам, властям регионов поручено до 25 марта провести в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС учения с учётом существующей эпидемиологической обстановки в стране. По итогам необходимо доложить об оптимизации планов действий, обратив особое внимание на отработку межведомственного взаимодействия.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России достигло 438 человек, 16 выздоровели, еще свыше 52 тысяч остаются под наблюдением.