Россия разрешила жителям ДНР и ЛНР въезд в страну

Правительство РФ издало распоряжение, разрешающее въезд в страну жителей Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик, которое ранее было ограничено в связи с ситуацией с коронавирусом. Документ опубликован сегодня, 23 марта, на официальном портале правовой информации.

Документом вносится изменение в распоряжение от 16 марта, согласно которому из-за распространения коронавируса временно был ограничен въезд в Россию граждан других стран, в том числе Белоруссии.

«В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения (об ограничении въезда в РФ) не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», — говорится в новом распоряжении.

Роспотребнадзору поручено обеспечить осуществление санитарно-карантинного контроля.

ИА Newstes ранее сообщало, ограничения на въезд иностранных граждан на территорию РФ были установлены на период с 18 марта по 1 мая 2020 года. Эта мера первоначально не распространялись только на дипломатических работников и членов их семей, членов официальных делегаций, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных бригад и ряда других лиц.