Россия в 2019 экспортировала вооружение на сумму свыше $15,2 миллиарда

Россия в 2019 году экспортировала вооружение на сумму свыше 15,2 миллиарда долларов в полусотню стран, заявил замминистра обороны Александр Фомин.





"По итогам прошлого года Россия сохраняет ведущие позиции на международном рынке вооружений среди государств - основных экспортеров продукции военного назначения... Объем экспорта продукции военного назначения составил свыше 15,2 миллиарда долларов США", - сказал он в интервью газете "Известия".

По словам генерала, заказчиками российского вооружения были около 50 стран.

Юрий Борисов заявил, что объём долгосрочных заказов российского вооружения для зарубежных стран составляет 55 миллиардов долларов.