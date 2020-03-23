Россиянам пообещали сильнейшее охлаждение воздуха

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На текущей неделе над европейской частью России установится стационарный (или блокирующий) антициклон, который принесет сильнейшее охлаждение воздуха. Об этом «Российской газете» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он рассказал, что в первой половине недели по ночам воздух будет охлаждаться до минус 5-10 градусов. Дневная температура в понедельник, 23 марта, составит около нуля градусов. Однако днем во вторник начнется потепление. «Во вторник будет уже плюс 5, в среду — плюс 7-8 градусов, а в пятницу днем воздух вполне может прогреться и до плюс 13-15 градусов. И в субботу тоже», — добавил специалист.

Как долго продержится теплая погода, зависит от скорости разрушения антициклона. По прогнозам, тепло установится до конца марта.

Ранее центр погоды «Фобос» сообщил о приходе в Россию 25 марта метеорологической весны. Синоптики уточнили, что воздух прогреется до плюс 10-15 днем — это на 6-7 градусов выше нормы и опережает климатический календарь на две недели. В то же время ночью столбики термометра не будут подниматься выше нуля.