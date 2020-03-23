Россиянам предсказали пересадку на отечественный автопром

Россиянам придется сменить иномарки на отечественные машины, а некоторым – и вовсе отказаться от автомобиля. Такое предсказание дали автоэксперты, учитывая текущую экономическую ситуацию.

В интервью Ura.ru специалисты пояснили, что структура спроса вскоре сместится в сторону машин, более дешевых при покупке и обслуживании. Цены вырастут и в автосервисах.

"Думаю, что многие российские семьи вообще начнут отказываться от автомобилей, будут откладывать покупку новых машин или же снижать уровень притязаний – покупать авто классом ниже", – считает председатель Общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России" Виктор Похмелкин.

По мнению автоэксперта Сергея Асланяна, в России "никогда не было ситуации, в которой бы что-то подешевело". Сейчас появилось "очень удобное алиби" – эпидемия вируса и упавший курс рубля.

"Даже если бы этого не было, машины бы все равно подорожали", – добавил он.

Как сообщал Ruposters, ранее аналитики спрогнозировали падение цен на нефть до $5 за баррель.

9 марта нефтяные котировки обрушились на фоне несостоявшейся сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, что негативно сказалось на курсе рубля: он опустился до 75 рублей за $1 и 85 рублей за €1. Падение курса российской денежной единицы продолжилось вместе со снижением цен на нефть, эти значения бьют многолетние рекорды. Накануне стоимость российской нефти Urals упала до $18,64 за баррель - к такой ситуации привело решение Саудовской Аравии повторно и значительно опустить цены на апрельские партии.