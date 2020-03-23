Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Россияне начали скупать лекарства с полок аптек на фоне пандемии коронавируса. Спрос на медицинские препараты в третью неделю марта увеличился на 50 процентов к февралю против 10-ти, характерных для текущего периода. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на владельца сети «Аптечные традиции» Дмитрия Руцкого.

Россияне скупают лекарства впрок из опасений роста их цен на фоне падения рубля, сказал представитель компании. По его словам, аптеки сами предупреждают людей с хроническими заболеваниями о грядущем повышении цен, тем самым стимулируя ажиотаж. В ближайшие месяцы цены на импортные лекарства вырастут на треть, чтобы компенсировать падение рубля, ожидает Руцкой. Поставщики уже повысили цены — пока речь идет только о 5 процентах.

В «Ригла» также заметили рост продаж. Так, спроса на противовирусные препараты вырос в 3,2 раза, средств гигиены — в 4,6 раза по сравнению с первой неделей марта. Также россияне начали скупать хлоргексидин биглюконат (антисептик), раствор перекиси водорода и парацетамол. В «36,6» сообщили о повышенном спросе на противопростудные лекарства, витамины и иммуномодуляторы.

По словам Руцкого, в настоящее время неясна ситуация с ценами на лекарства, входящие в перечень жизненно важных. Они регулируются государством и могут просто исчезнуть с аптечных полок или уйти в теневой сегмент, как это произошло с медицинскими масками.

По последним данным, в России отмечено 438 случаев заражения коронавирусом. В целом в мире насчитывается 294 тысячи случаев инфицирования.