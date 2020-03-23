Россиянку задержали в Черногории за дезинформацию о коронавирусе

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Полиция Черногории задержала гражданку России по подозрению в распространении дезинформации об эпидемии, передает РИА Новости со сcылкой на местные правоохранительные органы.

Министерство внутренних дел страны сообщило, что 35-летняя А.Г. разместила у себя в Facebook пост, в котором говорилось о том, что власти страны якобы скрывают реальную информацию об эпидемии. Она написала, что заражены около тысячи человек, шестеро уже умерли, и Черногорию ждет судьба Италии, где от пневмонии нового типа погибли уже более 5,4 тысячи человек.

Полиция задержала россиянку в городе Тиват. Ей предъявлены обвинения в разжигании паники, уголовное дело передано в прокуратуру.

Около тысячи россиян, находившихся на территории Черногории, не могли вернуться домой из-за отмены авиарейсов на фоне вспышки коронавируса. Правительство страны выдвинуло условие для разрешения эвакуировать их из страны и требовало доставить без билетов из Москвы в Тиват 50 своих граждан. Позднее власти все же дали согласие на вывоз российских граждан.

Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности — из-за ограничений авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ.