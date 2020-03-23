Сенаторов старше 70 лет призвали дистанционно участвовать в заседаниях

Членам Совета Федерации старше 70 лет рекомендована дистанционная работа на заседаниях Совфеда, однако эти ограничения не распространяются на руководство верхней палаты, сообщил журналистам руководитель пресс-службы СФ Владислав Пономаренко.

"В Совете Федерации обращают внимание на потенциальную группу риска. Сегодня принято решение рекомендовать сенаторам старше 70 лет - это 15 человек - не принимать участие в заседании 25 марта. Они смогут удаленно следить за ходом пленарного заседания", - сказал Пономаренко, уточнив, что такая рекомендация не относится к руководству Совета Федерации - председателю и заместителям.