Сергей Лазарев заявил, что стал "временно безработным"

Российский певец Сергей Лазарев разместил в инстаграме пост, в котором сообщил, что из-за вспышки коронавируса стал "временно безработным".

"Временно безработный. Ограничения, связанные с карантином, остановили всю артистическую жизнь. Отменились поездки, концерты, съемки, спектакли, гастроли на неопределенное время. Никто не понимает "на когда" уже можно что-то планировать. Наша артистическая жизнь распланирована на год вперед, а тут все планы рухнули! Улыбаемся и машем! Здоровье превыше всего! Но хотелось бы, чтобы этот фильм-блокбастер уже закончился!" — написал Лазарев.

рассказал в соцсети, что отыграл спектакль "Таланты и покойники", и до 10 апреля точно не выйдет на сцену, так как "по указу мэра Москвы, все театры временно закрывают".

Многие коллеги Лазарева по сцене перенесли весенние шоу. Так, Филипп Киркоров даст мартовские концерты в октябре, майские — в сентябре, апрельские — в ноябре, а несколько — весной 2021 года.

Певец Дима Билан отменил концерт в Кирове, о чем сообщил в инстаграме. Выступление, запланированное на 23 марта в этом городе, пройдет в мае.

Украинской певице Светлане Лободе пришлось перенести концерты в Германии, часть из которых должна была состояться в этом месяце.