Сергей Лазарев заявил, что стал "временно безработным"

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Временно безработный... 🤷🏻♂️ 🤦🏻♂️ограничения связанные с карантином остановили всю артистическую жизнь... отменились поездки, концерты, съёмки, спектакли, гастроли на неопределённое время... никто не понимает «на когда» уже можно что-то планировать , ведь наша артистическая жизнь распланирована на год вперед... а тут все планы рухнули! Улыбаемся и машем! Здоровье превыше всего! Но хотелось бы , чтобы это фильм-блокбастер уже закончился! ❤️ #СергейЛазарев #Лазарев #sergeylazarev #этоЯ #новоешоу #новыйальбом
"Временно безработный. Ограничения, связанные с карантином, остановили всю артистическую жизнь. Отменились поездки, концерты, съемки, спектакли, гастроли на неопределенное время. Никто не понимает "на когда" уже можно что-то планировать. Наша артистическая жизнь распланирована на год вперед, а тут все планы рухнули! Улыбаемся и машем! Здоровье превыше всего! Но хотелось бы, чтобы этот фильм-блокбастер уже закончился!" — написал Лазарев.
рассказал в соцсети, что отыграл спектакль "Таланты и покойники", и до 10 апреля точно не выйдет на сцену, так как "по указу мэра Москвы, все театры временно закрывают".
Многие коллеги Лазарева по сцене перенесли весенние шоу. Так, Филипп Киркоров даст мартовские концерты в октябре, майские — в сентябре, апрельские — в ноябре, а несколько — весной 2021 года.
Певец Дима Билан отменил концерт в Кирове, о чем сообщил в инстаграме. Выступление, запланированное на 23 марта в этом городе, пройдет в мае.
Украинской певице Светлане Лободе пришлось перенести концерты в Германии, часть из которых должна была состояться в этом месяце.