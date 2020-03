Сергей Лазарев заявил, что стал "временно безработным"

View this post on Instagram

Временно безработный... 🤷🏻‍♂️ 🤦🏻‍♂️ограничения связанные с карантином остановили всю артистическую жизнь... отменились поездки, концерты, съёмки, спектакли, гастроли на неопределённое время... никто не понимает «на когда» уже можно что-то планировать , ведь наша артистическая жизнь распланирована на год вперед... а тут все планы рухнули! Улыбаемся и машем! Здоровье превыше всего! Но хотелось бы , чтобы это фильм-блокбастер уже закончился! ❤️ #СергейЛазарев #Лазарев #sergeylazarev #этоЯ #новоешоу #новыйальбом