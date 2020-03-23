Шеф-повара рассказали, какие блюда и как лучше всего замораживать

Журналисты из издания Insider поговорили с шеф-поварами из разных ресторанов и выяснили, какие блюда лучше всего хранить в морозильной камере.

Кондитер и разработчик рецептов Джесси Шихан рекомендует так делать с изделиями из слоеного теста.

"Дополните пирог шоколадом, ванильным кремом или глазурью из сливочного сыра с корицей и положите его в морозилку на срок до месяца", — посоветовала Шихан.

Она рекомендует помещать весь замороженный торт в камеру пока он не замерзнет, ​​а затем завернуть его в пластиковую и алюминиевую фольгу, чтобы он не "впитывал запахи морозильника".

Шеф-повар Крис Мартин считает, что идеальное блюдо для замораживания и оттаивания — это карри, так как оно имеет такое вкусовое сочетание, которое сложно испортить. Главное, в процессе использовать специальный пакет вместо жесткого контейнера, чтобы не допустить попадания воздуха.