Шмыгаль рассказал о планах борьбы с коронавирусом (видео)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пообещавший недавно компенсировать украинцам расходы на оплату коммуналки, обратился к бизнесу, от которого не зависит жизнедеятельность населенных пунктов, призвав его представителей перейти на дистанционный режим работы или временно приостановить деятельность.

Об этом он заявил в видеообращении в воскресенье, 22 марта.

«Обстоятельства, в которых оказалась Украина да и весь мир, меняют нашу жизнь. Мы должны адаптироваться к новым реалиям, жертвовать привычками на какое-то время, приспосабливаться к новым правилам поведения», — сказал он.

При этом премьер не стал скрывать, что не у дел окажется большое количества украинцев, но пообещал компенсировать их финансовые потери благодаря разрабатываемой программе действий.

По его словам, сейчас ведутся переговоры со странами и международными финансовыми организациями относительно получения помощи.

Также премьер добавил, что будет создан стабилизационный фонд, а параллельно разрабатывается план поддержки экономики.

«Мы создаем стабилизационный фонд. Мы собрали лучших экспертов, ученых, бизнесменов и разрабатываем план поддержки экономики», — сказал он.

Премьер заверил, что Кабмин знает, «куда двигаться» и выразил уверенность в том, что «все будет хорошо» и что мы «совместными усилиями преодолеем корнавирус».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что правительство ведет переговоры с рядом стран о помощи Украине в борьбе с коронавирусом, в том числе и о поставке недостающего в стране медицинского оснащения и препаратов.