СМИ составили список лучших настольных игр для самоизоляции

The Guardian опубликовала список лучших настольных игр всех времен и посоветовало читателям не забывать про такой вид досуга в условиях распространения коронавируса.

"Билет на поезд", 8+. Бестселлер про строительство железных дорог. Нужно выполнить задания на карточках, то есть соединить определенные города, быстрее соперников.

"Роскошь", 10+. В рейтинге ведущего сайта по настольным играм boardgamegeek.com эта игра пропустила вперед только "Билет на поезд", "Каркасон" и "Семь чудес". Вам предстоит стать богатым торговцем эпохи Возрождения, которому нужно наладить добычу и обработку драгоценностей.

"Доббль", 6+. Здесь нужно быстрее других искать совпадающие символы на карточках. Дети часто оказываются проворнее взрослых.