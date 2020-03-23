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Соловьев ответил на шутку в КВН о его виллах в Италии

Соловьев ответил на шутку в КВН о его виллах в ИталииВладимир СоловьевФото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии изданию «Подъем!» ответил на шутку в КВН о его виллах в Италии. Изображавший журналиста член команды «Такая история» вышел на сцену под строчку из песни группы «Анимация» «Я люблю свою родину! Вроде бы».

Журналист подчеркнул, что выражение «люблю родину, вроде бы» — это не про него. «Родину я как раз люблю, осознанно», — добавил Соловьев. Ведущий трактует этот номер как признание, так как в телевизионной аудитории не принято «раскручивать ведущих конкурирующих каналов».

По поводу итальянской недвижимости Соловьев заметил, что юмористы могли бы обратить внимание и на его коллег с Первого канала, который транслирует КВН. «Могли бы спеть и о ведущих Первого канала: там-то список насчет недвижимости — мама не горюй. Законом это не запрещено — пожалуйста», — пояснил он.

Команда Орловского государственного университета «Такая история» в своем выступлении включила Соловьева в список «вляпавшихся в историю». Выход переодетого в Соловьева участника команды под строчку «Я люблю свою родину! Вроде бы» зал встретил смехом и аплодисментами.

Соловьев подтверждал, что является владельцем двух вилл на итальянском озере Комо. Ведущий объяснял, что приобрел недвижимость за рубежом, так как она дешевле, чем на Рублевке. Соловьев также подтвердил публикацию о том, что он и пятеро его детей имеют вид на жительство в Италии.


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Добавлено: 23 мар 2020 в 13:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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