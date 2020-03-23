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Новости » Шоу-бизнес » Современные художники, яркие пальто и новая коллекция Элджея: смотрим весенние лукбуки

Современные художники, яркие пальто и новая коллекция Элджея: смотрим весенние лукбуки

Современные художники, яркие пальто и новая коллекция Элджея: смотрим весенние лукбуки

Верим в лучшее и в то, что карантин скоро закончится (как и пандемия), и мы снова сможем наряжаться не только в пижаму. А пока смотрим новые лукбуки от Uniqlo, Lacoste, I AM Studio, бренда Элджея и других марок.

1.Uniqlo

Uniqlo и британский дизайнер Хана Тадзима представили новую совместную коллекцию весна-лето — 2020, которая появится в продаже в апреле.

В новой коллекции Хана Тадзима воплощает идею, что одежда должна радовать женщину каждый день, подчеркивая ее фигуру. Особое место уделяется традиционно и национальному колориту


2.Batycheck

Свободный крой, не стесняющий движений, натуральные легкие ткани, которые позволяют телу дышать, лаконичные силуэты, идеи для которых подсказала сама природа, ведь идея создания бренда пришла автору Полине Батычек на экзотическом острове, — вот основные характеристики коллекции.

В состав коллекции входят блузы, платья, туники, брюки, шорты и топы свободного кроя изо льна, шелка и вискозы.


3.Lacoste

Lacoste запустил коллекцию Сrocoseries, в которой современные художники представили свое видение главного символа бренда — крокодила. В Crocoseries вошли три линии одежды, созданные в коллаборации с современными художниками — арт-командой FriendsWithYou, иллюстраторами Джеремивилем и Жаном-Мишелем Тиксе.



4.I AM Studio

Природные цвета от натуральных землистых до насыщенных и ярких оттенков солнца и моря определили палитру сезона. Умиротворенные оттенки пробуждающейся природы, от молочного и песочного до нежных оттенков мяты, фисташки и хаки, создают идеальный противовес яркой палитре и рождают интересные сочетания.


5.12Storeez

В капсуле большое количество костюмов в стилистике smart casual из португальских и французских тканей, которые внесут разнообразие в деловой образ. Весенний трикотаж представлен брючными костюмами из тонкой смесовой шерсти, платьями из шелковистой вискозной пряжи, топами из плотного хлопка и боди из пластичного трикотажа, которые заменят зимние водолазки и джемперы.


6.Sayonara Boy

Одежда от бренда Элджея Sayonara Boy по-прежнему несет в себе эстетику японских самураев, спортивного шика и комиксов. Метафора огня отражена в принтах, украшающих характерные для рэп- и хип-хоп-культуры вещи.



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Добавлено: 23 мар 2020 в 00:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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