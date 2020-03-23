США подтвердили возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией

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США рассматривают возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией. Об этом заявил американский министр энергетики Дэн Бруйетт изданию Bloomberg.

Как пояснил политик, идею союза рассматривают в числе прочих вариантов стабилизации цен на сырье после падения. «Я не знаю, будет ли она представлена на рассмотрение официально», — подчеркнул он.

Ранее появилась информация, что чиновники Минэнерго США убеждают Белый дом в необходимости объединиться с Саудовской Аравией для контроля над мировыми ценами на нефть. Сторонники такого плана рассчитывают на стабилизацию цен на нефть и предотвращение их обвала. До этого президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон обязательно вступит в нефтяную войну, которую развязали Россия и Саудовская Аравия в борьбе за рынок.

Обвал цен на нефть начался в марте на фоне выхода России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и начале полномасштабной ценовой войны. Вторым отягощающим фактором для нефти стало снижение спроса на сырье на фоне эпидемии коронавируса и остановки предприятий.

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