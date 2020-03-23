США вышли на третье место по количеству инфицированных коронавирусом

США заняли третье место в мире по масштабам распространения коронавируса COVID-19, опередив такие страны, как Испания, Иран и Германия. Об этом сообщает Forbes.Согласно Информационному центру по коронавирусу университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 22 марта, в США коронавирусом инфицированы 26 747 человек. Этот показатель выше лишь в Китае и Италии, где в первом случай зафиксировано 81 348 инфицированных, а во втором – 53 578.В это же время, число погибших от коронавируса в США намного ниже, чем в странах, которые также находятся во главе списка. На данный момент в США было зарегистрировано только 340 летальных случаев, в Италии – 4825, а в Китае более 3144 смертельных случаев. В Иране погибли 1556 человек, а в Испании - 1381 человек.По словам экспертов, наблюдаемый рост случаев коронавируса в США отражает увеличение возможностей тестирования на COVID-19. Поскольку все больше лабораторий предоставляет больше тестов, это означает, что будет регистрироваться еще больше случаев инфицирования, отмечают эксперты.Эпицентр эпидемии коронавируса в США расположился в Нью-Йорке, где коронавирус убивает более одного человека в час, так как число погибших в городе достигает двухзначных цифр. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо приказал закрыть все не слишком важные предприятия и призвал жителей оставаться дома. В целом, более 80 млн американцев в стране столкнулись с ограничениями из-за коронавируса в таких штатах, как Нью-Джерси, Иллинойс и Калифорния.