Стрижка ногтей по лунному календарю в апреле 2020 года

Стрижка ногтей — ответственная процедура, ведь важно не только придать форму ногтям, но и создать гармоничный образ. Рекомендации астрологов помогут выбрать идеальные дни апреля, чтобы посетить мастера или самостоятельно заняться уходом за руками.

Стричь ногти наши предки старались в определенные дни недели, веря, что таким образом сохраняют удачу и предотвращают неприятности. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, какие дни в апреле 2020 года будут идеальными для подстригания и подравнивания ноготков, а в какое время процедуры лучше отложить. Манипуляции можно проводить как дома, так и в салоне, выбирая проверенных мастеров, которые тщательно следят за инструментами и гарантируют отсутствие опасных заболеваний.

1, 2 апреля: рост Луны в Раке — отличное время для маникюра. Подстригать ноготки в это время — к налаживанию отношений с близкими людьми. Подстригая ноготки в первых числах апреля, получится привлечь удачу на весь месяц.

3, 4 апреля: под влиянием зодиакального Льва стричь ногти — к привлечению любви, однако подстригать ногтевые пластины стоит лишь тем, кто желает попрощаться с одиночеством. Влюбленным стоит избегать таких процедур, чтобы исключить ссоры и конфликты по пустякам.

5, 6 апреля: рост Луны в Деве — прекрасное время для ухода за ноготками. В эти дни благодаря стрижке ногтей получится справиться с тревогами, а также найти в себе силы преодолеть временные трудности.

7, 8 апреля: последний день роста Луна проведет в Весах, а 8 апреля будет Полнолуние. В это время лучше не стричь и не подпиливать ногти, чтобы не лишиться жизненных сил. Опасность заключается в том, что стрижка ноготков в день Полной Луны может спровоцировать агрессию и всплеск нежелательных эмоций.

9, 10 апреля: в эти дни можно не только смело стричь ногти, но и делать наращивание. 10 числа стрижка ногтей избавит от нежелательных встреч. Избежать нежелательного влияния помогут и заговоры против злых людей.

11, 12 апреля: еще два прекрасных дня для ухода за ногтями и руками дарит энергетика Луны в Стрельце. Любые процедуры будут удачными и станут залогом хорошего самочувствия.

13, 14 апреля: Луна в Козероге — не лучшее время для стрижки ноготков. В это время лучше сделать комплимент своим рукам, воспользовавшись ухаживающими процедурами.

15, 16 и 17 апреля: три дня ночное светило проведет в Водолее. 15 числа стрижку ногтей проводить не стоит, а вот последующие два дня будут оптимальными. Подравнивание ноготков поможет справиться с тоской.

18, 19 апреля: Луна в Рыбах — время для посещения мастера маникюра и педикюра. Придание округлой формы ноготкам станет залогом хорошего настроения, а тем, кому не хватает уверенности, астрологи рекомендуют заострить кончики ногтей на руках.

20, 21 и 22 апреля: под влиянием Овна предпочтительны ухаживающие процедуры. Подстричь ноготки лучше всего 21 числа после захода Солнца. С помощью такой нехитрой процедуры получится привлечь любовь.

23, 24 апреля: оба дня Луна проведет в Тельце. В день Новолуния 23 апреля ноготки лучше не стричь, чтобы не лишиться финансового благополучия, а 24 числа стоит поухаживать за руками в целом.

25, 26 и 27 апреля: Луна в Близнецах — не лучшее время для подстригания ногтевых пластин. Энергетика этого союза может стать разрушительной, поэтому стоит ограничиться ухаживающими процедурами.

28, 29 апреля: два дня растущая Луна проведет в Раке, однако стричь ногти лучше всего 28 числа, чтобы наполнить день позитивом и почувствовать прилив сил.

30 апреля: Луна во Льве — не время для стрижки ногтей. Укорачивая ноготки, можно спровоцировать отток сил. Кроме того в этот день после стрижки ногти могут начать расслаиваться.