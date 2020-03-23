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Новости » Шоу-бизнес » Сыворотка с водорослями, бальзам с виноградными косточками и другие бьюти-новинки

Сыворотка с водорослями, бальзам с виноградными косточками и другие бьюти-новинки

Сыворотка с водорослями, бальзам с виноградными косточками и другие бьюти-новинки

Бальзам для тела, повышающий упругость, линия для ослабленных волос, склонных к выпадению, сыворотка с лифтинг-эффектом для лица, "скорая помощь" для восстановления ногтей с экстрактом дикого риса — обо всем самом интересном рассказываем в нашем обзоре бьюти-новинок.

Линия для ослабленных волос Genesis, Kerastase (цена по запросу)

Ученые уверены, что на состояние волос негативным образом влияют в первую очередь напряженный ритм жизни, слишком строгая диета, неблагоприятная экологическая обстановка и гормональные изменения.


Чтобы укрепить волосы, эксперты советуют не забывать регулярно массировать кожу головы (это улучшает микроциркуляцию, и с током крови волосяные фолликулы получают больше питательных веществ), а также подобрать правильные средства по уходу.

Стали замечать, что на одежде, расческе, на полу в душе гораздо больше выпавших волос, чем раньше? Тогда это повод попробовать новую укрепляющую программу Genesis, разработанную сразу тремя специалистами: парикмахером, дерматологом и нутрициологом.

В основе шампуня, молочка, маски, флюида, сыворотки и средства в ампулах — клетки эдельвейса, корень имбиря, а также главный ингредиент — полуторапроцентный аминексил. Изначально это средство было разработано для борьбы с гипертензией (повышенным артериальным давлением), но вскоре обнаружилось, что оно подавляет выработку особого фермента, вызывающего отвердевание коллагена вокруг волосяного фолликула, что провоцирует выпадение волос.

Бальзам для тела, повышающий упругость, Baume Corps Lift Fermete, Caudalie (2 695 руб.)

Хотя ни один крем не справляется с целлюлитом (не надо строить иллюзий!), последняя новинка от Caudalie может сделать кожу заметно более гладкой. Все благодаря миксу омега-6, экстракту ириса, витамина Е, гиалуроновой кислоты и фирменному маслу из виноградных косточек.

Средство, похожее на жирные сливки, питает и окутывает кожу тонким ароматом цветков апельсина. Наносить крем нужно на руки, бюст, живот и бедра — именно эти четыре зоны в первую очередь нуждаются в укрепляющем уходе.


Сыворотка с лифтинг-эффектом для лица Lifting Serum, Barbara Sturm (цена по запросу)

Недавно подтягивающую сыворотку Lifting Serum от любимого звездного дерматолога Барбары Штурм использовали для подготовки знаменитостей к церемонии вручения премии "Оскар-2020". А теперь и нам, простым смертным, доступно это средство.

За эффект моментальной подтяжки лица отвечают специальные полимеры (они создают тончайшую пленку на поверхности кожи) и экстракты микроводорослей, портулак (фирменный компонент средств Dr. Barbara Sturm) и гиалуроновая кислота. Работая сообща, они стимулируют выработку собственных коллагена и эластина.


Питательный крем Ski Cream, Barbara Sturm (цена по запросу)

И еще одна новинка от Barbara Sturm — защитный питательный крем для лица Ski Cream. Изначально средство создавалось для защиты кожи во время экстремальных погодных условий, в частности, во время занятия лыжным спортом. Однако эта смягчающая и увлажняющая эмульсия на масляной основе пригодится не только на горном склоне.

Липиды, масло ши, масло жожоба, экстракт подсолнечника и масло черной смородины оказывают успокаивающее действие, уменьшают покраснения и укрепляют защитный барьер.


Увлажняющая эмульсия для лица Aqualia Thermal SPF25/PPD21, Vichy (1 740 руб.)

Новая эмульсия — это старшая сестра Aqualia Thermal, только с защитой от UVA- и UVB-лучей. В ее составе — настоящий изотоник-коктейль из вулканической термальной воды и сахара, а также 15 минералов для поддерживания pH кожи и увлажнения на 48 часов.

Они обещают бороться с обезвоженностью, а значит, никакого чувства стянутости, шелушений и повышенной чувствительности.


Ароматы Fruit Collection, Dolce & Gabbana Beauty (13 400 руб. за 150 мл)

Фруктовая коллекция Dolce & Gabbana Beauty отдает дань Сицилии: от знаменитых садов равнины Конка-д'Оро до мастерства росписи узором майолика (им украшены многие фасады и лестницы острова).

В линию вошли три аромата со свежими и бодрящими нотами: сочный Lemon, сладкий Orange и экзотический Pineapple.


Первая композиция, созданная совместно с парфюмером Жеромом Эпинеттом, открывается нотами цедры сицилийского лимона, калабрийского бергамота и будто цукатом из имбиря. Orange — это апельсиновый фреш, приправленный букетом свежесобранных душистых трав и базиликом, а Pineapple — это пинаколада с дольками мандарина, стручковой ванилью и необычным аккордом арабского жасмина.


Солнцезащитный спрей для лица и тела SPF 50+/PPD 37, La Roche-Posay (1 770 руб.)

Лето уже близко, поэтому необходимые всем солнцезащитные средства тут как тут. La Roche-Posay представил новую версию полюбившегося многим невидимого спрея для лица и тела Anthelios с очень высокой степенью защиты от UVB- и от UVA-лучей. Он подойдет даже для чувствительной, склонной к аллергии на солнце коже.


Спрей на основе "умных" полимеров — это эмульсия, состоящая из масла и воды, которая не боится ни воды, ни пота, ни песка. Самое приятное, что противного белого "налета" и ощущения жирности после нанесения она не оставляет. Средство представлено в двух вариантах — SPF 50+ и SPF 30.


Средства для профессионального ухода за ногтями в домашних условиях, IQ Beauty (290 руб.)

Если до студии маникюра не позволяет дойти самоизоляция, придется заботиться о ногтях своими силами. Помогут в этом 12 средств демократичной марки IQ Beauty.

Здесь вам и глянцевый укрепитель с бамбуком для слоящихся и хрупких ногтей, и "скорая помощь" для восстановления ногтей с экстрактом дикого риса и аргановым маслом, и стимулятор роста ногтей с мультивитаминным комплексом и вытяжкой из стволовых клеток розы, и укрепитель ногтей с коллоидным золотом для ослабленных и ломких ногтей, и препарат для утолщения ногтей на основе жемчуга.


Жизнь лакового маникюра продлит зеркальное защитное покрытие с сушкой, если перенервничали из-за последних новостей — у марки есть средство даже на этот случай. Стойкое средство от обгрызания ногтей действует не хуже старой доброй горчицы.


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Добавлено: 23 мар 2020 в 21:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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