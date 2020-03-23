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Новости » Общество » Торговлю моющими средствами рядом с Байкалом хотят ограничить

Торговлю моющими средствами рядом с Байкалом хотят ограничить

Торговлю моющими средствами рядом с Байкалом хотят ограничить
Учёные и законодатели придумали, как спасти пляжи от водорослей-захватчиков

В городах и поселениях, которые находятся рядом с Байкалом, предлагают ввести запрет на продажу моющих средства, в которых содержится пять или больше процентов фосфатов. Это нужно, чтобы фосфор не попадал в озеро вместе со сточными водами и не позволял размножатся водорослям, которые превращают кристально чистое прибрежье в болото, убеждены депутаты Госдумы Николай Валуев и Николай Будуев, которые разработали соответствующий законопроект и планируют внести его в палату в апреле. Научным консультантом стал директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов.

Чем опасны фосфаты

Казалось бы, фосфаты — полезная вещь. Их используют в качестве удобрений и добавляют в бытовую химию для смягчения жёсткой воды. Но для живых организмов, населяющих озеро, кратное увеличение концентрации этих веществ за последнее десятилетие оказалось критичным, пояснил «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Будуев.​

Проблема в том, что фосфор пришёлся по вкусу чужеродным сине-зелёным водорослям и спирогире. Такого соседства не выносят уникальные виды, которые водятся только в Байкале, например, байкальская губка — она, питаясь, заодно пропускает через себя и очищает несколько десятков литров воды в день. К тому же, когда части спирогиры отмирают, они отравляют воду токсичными веществами. Страдают рыба, утки, ракообразные, которые также являются «очистителями» озера от грязи, добавляет первый зампред Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

И человеку происходящее создаёт массу проблем. В Роспотребнадзоре признают, что водоёмы, заросшие аномальными водорослями из-за большого содержания фосфора, становятся менее подходящими для питьевого водоснабжения. А Будуев приводит наглядный пример — в районе Северобайкальска мелководная часть озера несколько лет назад стала похожа на зелёное болото.

«Популярные места отдыха, хорошо прогреваемые песчаные пляжи с пологими берегами настолько заросли спирогирой, что купаться там стало не то, чтобы неприятно, а физически невозможно», — рассказывает он. В Лимнологическом институте посчитали — масса аномальной растительности доходит до 90 кг на 1 квадратный метр пляжа.

Это не единственный пример — как правило, водоросль цветёт недалеко от крупных поселений. Дело в том, что фосфор попадает в озеро из домов и организаций. Люди моют посуду и стирают одежду средствами с фосфором, потом сточная вода отправляется в ближайшие реки, а по ним — в Байкал. Основной «поставщик» загрязняющих веществ — река Селенга.

Конечно, вода проходит стадию очистки, но это помогает мало. Фосфор не удаляется на канализационных очистных сооружениях -​ чтобы его убрать, нужно дополнительно обрабатывать сточную воду химическими реагентами, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в письме депутатам. А ни одно сооружение для очистки сточных вод в самой центральной экологической зоне Байкала не способно очистить потоки до установленных нормативов, так как слишком устарели, отметил Будуев.

Напрашивается вывод — надо обновлять систему очистки. И этим должны заниматься — до 2024 года по национальному проекту «Экология» на Байкале запланировали построить мощные очистные сооружения, которые способны очищать до 130 тысяч кубометров в сутки.

Цены на средства без фосфора кусаться не должны

Пока же проблема с фосфором никуда не делась. Депутаты предлагают выход — запретить продавать моющие средства и бытовую химию, в которых 5 или больше процентов фосфатов или фосфанатов, в экологической и буферной зонах Байкала. В эти зоны входят национальные парки и заповедники, реки, впадающие в озеро, и города на их берегах. Сейчас на полках местных магазинов моющие средства в основном с содержанием фосфатов 15-17 процентов, а это слишком большое значение, считает Николай Валуев.

Учёные Лимнологического института полагают, что уменьшение количества фосфатов в бытовой химии поможет бороться со спирогирой.​ Тем более, что уже есть результаты экспериментов, которые проводили в канадских и европейских озёрах — водоросли отступали, когда в воду прекращали поступать фосфор и азот.

При этом законопроект предусматривает отсрочку на полгода с момента его опубликования, чтобы продавцы успели заключить новые контракты, отметил Валуев.​ ​ Не должно сказаться ограничение и на покупателях, подчеркивает его коллега. Депутаты провели мониторинг и выяснили, что бытовая химия с низким содержанием фосфатов на полках есть, и цены на неё сопоставимы со стоимостью химии с высоким содержанием этих веществ.

Минприроды хочет пойти дальше

В Минприроды выступили «за» идею депутатов. Министр Дмитрий Кобылкин предложил даже более решительные меры — полностью запретить продавать средства с фосфатами на территории природной территории Байкала, а не только ту химию, в которой этих веществ больше пяти процентов.​

А в Роспотребнадзоре пытаются добиваться того, чтобы снизить содержание фосфорнокисых солей в моющих средствах с 15-17 до 0,5 процента по всей России, так как проблема с разрастанием водорослей не только на Байкале, но, и, например, на Дону и Цимлянском водохранилище, рассказала Анна Попова. Но пока это сделать не получается, так как правила должны быть едиными для всего Евразийского таможенного союза, в которых входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия, а против, по данным депутатов, выступает Казахстан.

При этом, по словам Будуева, проблему влияния фосфора на природу уже признали во многих странах, — в США разрешено добавлять в бытовые моющие средства не больше половины процента фосфора, а в странах Евросоюза с 2017 года не получится заправить стиральную или посудомоечную машину средством, в котором больше 1 процента этого вещества.​


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Добавлено: 23 мар 2020 в 07:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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