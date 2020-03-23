Ученые поставили точку в загадках Бермудского треугольника

Ученые наконец закрыли вопрос Бермудского треугольника. Они установили, что никой аномалии в этом месте нет и не было. Специалисты провели статистическое моделирование, пишет trendymen.

Для этого специалисты свели все официально зарегистрированные случаи пропажи самолетов и кораблей за последние сотни лет. Потом они сравнили процент пропаж в Бермудском треугольнике с процентом в других областях Земли. В итоге оказалось, что пропавших кораблей в Бермудском треугольнике не больше, чем у побережья Азии или Европы.

Разговоры о загадочности зоны Бермудского треугольника начались с пропажи нескольких военных кораблей. Кто-то предположил версию об аномалиях в этой области, а газеты подхватили эту теорию. Также шли разговоры о водоворотах, блуждающих волнах, выбросах метана и магнитных аномалиях в этом районе. Но их так же не больше, чем других областях океана.

Отмечается, что ученые уже давно не признают аномалию Бермудского треугольника и не ведут по нему документацию. Очередное статистическое исследование только доказало, что Бермудский треугольник - это выдуманная история.