Ученый-генетик объяснил сильную вспышку коронавируса в Италии

Итальянская медицина последние несколько лет использует при лечении любых остро-респираторных заболеваний более высокие дозы антибиотиков нового поколения широкого спектра действия — что является одной из причин понижения общего иммунитета жителей страны, где зафиксировано наибольшее в Европе количество пострадавших от коронавирусной инфекции. Об этом «Парламентской газете» рассказал ученый-генетик Вадим Поспелов.

Он отметил, что в целом эпидемиологические условия в Италии лучше, чем в России — этому способствует, в частности, близость к морю и теплый климат, качественные продукты. Но в случае с коронавирусом это, как ни странно, сыграло и отрицательную роль. «В России больше условий для распространения инфекций — это и зимний период, и не очень благоприятная экологическая обстановка в городах. Но иммунитет россиян, которые привыкли к таким условиям, более обучен противостоять вирусным инфекциям», — пояснил Вадим Поспелов.

Специалист также пояснил, что система здравоохранения Италии последние несколько лет руководствуется протоколами лечения, которые подразумевают использование высоких доз антибиотиков широкого спектра даже при легких формах ОРЗ. «Население фактически «подсадили» на увеличенные дозы, что отрицательно сказывается на устойчивости иммунной системы, — рассказал Вадим Поспелов. — Это оказало своё влияние на то, что в Италии многие люди оказались охвачены коронавирусной инфекцией. Сказалось и то, что в стране много весьма пожилых людей, которые крайне тяжело переносят последствия подобных заболеваний».

При этом ученый отметил, что в России начиная с детского сада пациенты постоянно сталкиваются с различными инфекциями, в том числе и короновирусами, что и делает населения более подготовленным к подобным эпидемиям за счет «мобильности» иммунитета, а российские протоколы лечения не предусматривает использования «лошадиных» доз антибиотиков, а более направлены на поддержание собственных сил иммунитета.