Управляющим компаниям Дона поручили проводить дезинфекцию в подъездах домов

В Ростовской области управляющим компаниям поручили проводить профилактические меры в подъездах многоквартирных домов, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
О проведении дезинфицирующих мер распорядился губернатор Василий Голубев, сообщается на сайте правительства Ростовской области.
Управляющие компании и ТСЖ должны будут обрабатывать дезинфицирующими средствами места общего пользования (дверные ручки, холлы, лифты и кнопки вызова, перила) несколько раз в день.
Контролировать проведение дезинфекции поручено районным администрациям, которые должны собирать данные и направлять в министерство ЖКХ Ростовской области.
«К этой работе уже подключились все управляющие компании области. Наша задача – это недопущение того, чтобы коронавирус распространился на территории региона», - отметил министр промышленности и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин.