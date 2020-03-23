Управляющим компаниям Дона поручили проводить дезинфекцию в подъездах домов

В Ростовской области управляющим компаниям поручили проводить профилактические меры в подъездах многоквартирных домов, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

О проведении дезинфицирующих мер распорядился губернатор Василий Голубев, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Управляющие компании и ТСЖ должны будут обрабатывать дезинфицирующими средствами места общего пользования (дверные ручки, холлы, лифты и кнопки вызова, перила) несколько раз в день.

Контролировать проведение дезинфекции поручено районным администрациям, которые должны собирать данные и направлять в министерство ЖКХ Ростовской области.