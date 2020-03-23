В Астрахани начал работать волонтерский штаб по оказанию помощи пожилым людям

С 23 марта в Астрахани начал работать волонтерский штаб, который будет помогать пожилым людям в условиях введенных ограничений из-за коронавируса.

В будние дни с 9.00 до 16.00 часов пожилые астраханцы могут позвонить по телефонам горячей линии — 8 (800) 222-73-77 и 8 (800) 200-34-11 и оставить заявку на получение необходимой помощи, сообщается на сайте правительства Астраханской области.

Волонтеры, работающие в штабе, окажут помощь в покупках продуктов, лекарственных средств, вынести мусор или оплатить счета по услугам ЖКХ.

В Астраханской области, как и в других российских регионах, за работой волонтерских штабов следят координаторы. В регионе руководителем волонтерского штаба стал региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики», студент лечебного факультета Астраханского государственного медицинского университета Шамиль Ильясов.

Кроме того, в области в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции начали работать добровольческие штабы, которые будут помогать пожилым людям. Штабы созданы на базе регионального агентства по делам молодежи и Астраханского регионального отделения ОНФ.

На сегодняшний день к работе подключились 50 волонтеров, в основном это студенты астраханского ГМУ. Еще составлен резервный список из 50 человек, готовых подключиться к работе волонтерского штаба.

Всех добровольцев, которые будут оказывать помощь пожилым, обеспечат средствам индивидуальной защиты (масками, перчатками, антисептическими средствами).

Все, кто хотел бы помогать пожилым людям региона в сложившейся ситуации, могут обратиться в волонтёрский штаб по адресу: Астрахань, улица Кирова, 19, бизнес-центр «Атриум», второй этаж.