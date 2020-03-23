В Черногории арестована россиянка, распространившая фейковую информацию о коронавирусе

Гражданку России арестовали в Черногории за распространение паники и недостоверных сведений о ситуации с вирусом в стране, сообщает черногорская газета Vijesti со ссылкой на полицию.



Издание пишет, что арестованная россиянка распространила в социальной сети недостоверную информацию о количестве зараженных коронавирусом в Черногории. Полного имени россиянки издание не указывает. Известно, что арестованной 35 лет. Женщину арестовала полиция Тивата, суд поместил ее под домашний арест.

Напомним, на портале стопкоронавирус.рф представлены последние данные о ситуации с Covid-2019 в России и мире.

