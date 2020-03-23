В Гааге перенесли рассмотрение досье фигурантов дела по MH17

Окружной суд Гааги перенесет рассмотрение досье фигурантов дела о крушении Boeing на Украине в 2014 году Олега Пулатова, Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко до 8 июня, пишет РИА Новости.

Об этом сообщил в понедельник председательствующий судья Хендрик Стинхейс. Слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году продолжились в понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол в Нидерландах под Амстердамом.

"Суд переносит рассмотрение дела обвиняемого Пулатова на 8 июня 10:00. На этом слушании у зашиты будет возможность высказаться… Также будет перенесено рассмотрение дел остальных фигурантов — Гиркина, Дубинского и Пулатова – на 8 июня 10:00", – сказал судья.

зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.

Ранее радио Sputnik сообщило, что анонимный свидетель заявил о "русских солдатах" перед крушением MH17.