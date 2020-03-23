Показать меню
Актуально
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки Количество заболевших коронавирусом в Литве перевалило Количество заболевших коронавирусом в Литве перевалило за сотню День рождения Риз Уизерспун: как старлетка стала одной из День рождения Риз Уизерспун: как старлетка стала одной из самых влиятельных женщин в Голливуде Макс Корж устраивает криминальные разборки в клипе на трек Макс Корж устраивает криминальные разборки в клипе на трек "Малолетка" "Повели себя по-другому". Белоусов назвал виновного в "Повели себя по-другому". Белоусов назвал виновного в "нефтяном шоке" Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса Во Франции захотели ввести чрезвычайное положение из-за Во Франции захотели ввести чрезвычайное положение из-за коронавируса Автор поправок к Конституции рассказал Познеру об опасности Автор поправок к Конституции рассказал Познеру об опасности ухода Путина Россия может ужесточить режим по коронавирусу Россия может ужесточить режим по коронавирусу Семья Джигана возвращается в Россию после скандала Семья Джигана возвращается в Россию после скандала Украина показала "достойный ответ" на устаревшие десантные Украина показала "достойный ответ" на устаревшие десантные корабли ЧФ Таро-прогноз на неделю с 23 по 29 марта 2020 года Таро-прогноз на неделю с 23 по 29 марта 2020 года Украина продала в Испанию 100 тысяч масок по 2 гривни за Украина продала в Испанию 100 тысяч масок по 2 гривни за штуку: Нефьодов говорит, что все легально В Центробанке высказались о возможности обвала до 100 В Центробанке высказались о возможности обвала до 100 рублей за доллар
Новости » Главные новости » В Германии запретят собираться более чем по двое

В Германии запретят собираться более чем по двое

В Германии запретят собираться более чем по двое

Власти Германии ввели запрет на собрания более двух человек для противодействия распространению коронавируса Covid-19. Сенсационное решение принято в ходе телефонного совещания между канцлером Ангелы Меркель с премьер-министрами федеральных земель, передает Deutsche Welle.

Берлин решил ужесточить меры по противодействию эпидемии коронавируса. В частности, гражданам запрещено собираться группами больше двух человек за пределами рабочих мест и жилых домов.

Ограничение не коснется только семей и людей, живущих вместе. Они будут действовать как минимум две недели. На улице прохожие должны находиться на расстоянии не менее 1,50 метра друг от друга. Меркель предупредила, что новые правила не являются рекомендациями, их соблюдение будет контролировать полиция, а нарушителей ждут "санкции".

Меры также предусматривают закрытие всех предприятий общественного питания, а также "учреждений, оказывающих услуги по уходу телом, включая парикмахерские и косметические салоны".

Накануне обозреватель немецкого издания Der Standard Андре Баллин заявил, что принятые в России меры по борьбе с коронавирусом Covid-2019 привели к хорошим результатам.


Материалы по теме:

В Германии запретят собираться более чем по двое из-за коронавируса
В Германии из-за коронавируса отменили массовые мероприятия
Немецкие евроскептики прошли в парламенты трех федеральных земель
Партия Меркель побеждает на выборах в Германии
Добавлено: 23 мар 2020 в 09:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

22 мар 12:14В мире
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала три случая нарушения режима прекращения огня, Турция - ни одного, далее..
Количество заболевших коронавирусом в Литве перевалило за сотню

Количество заболевших коронавирусом в Литве перевалило за сотню

22 мар 12:21Политика
Министерство здравоохранения Литовской Республики подтвердило шесть новых случаев заболевания коронавирусом. В настоящее время в республике насчитывается уже 105 случаев далее..
День рождения Риз Уизерспун: как старлетка стала одной из самых влиятельных женщин в Голливуде

День рождения Риз Уизерспун: как старлетка стала одной из самых влиятельных женщин в Голливуде

22 мар 12:07Шоу-бизнес
Риз Уизерспун, которой сегодня исполняется 43 года, начинала карьеру примерно так же, как сотни ее голливудских коллег. Миловидная внешность "соседской девчонки", роли в далее..
Макс Корж устраивает криминальные разборки в клипе на трек "Малолетка"

Макс Корж устраивает криминальные разборки в клипе на трек "Малолетка"

22 мар 13:00Шоу-бизнес
Белорусский музыкант Макс Корж опубликовал на YouTube клип на трек "Малолетка"."Основано на реальных событиях", — говорится в описании видео. В клипе показана история мужа (Сергей далее..
"Повели себя по-другому". Белоусов назвал виновного в "нефтяном шоке"

"Повели себя по-другому". Белоусов назвал виновного в "нефтяном шоке"

22 мар 12:28Экономика
Первый вице-премьер Андрей Белоусов возложил вину за снижение цен на нефть на страны Персидского залива, сообщает РИА Новости. По его словам, добиться уменьшения стоимости сырья далее..
Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса

Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса

22 мар 11:56Россия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Сергей Пятаков / РИА НовостиПатриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой далее..



Лента новостей
Как удалить татуировку?

Барбара Брыльска борется с раком

В Таиланде зарегистрировали 122 новых случая заражения коронавирусом

В Италии назвали еще одну причину высокой смертности

Хроническим больным лекарства будут выписывать дистанционно

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Россиянам пообещали сильнейшее охлаждение воздуха

Стрижка ногтей по лунному календарю в апреле 2020 года

Борт из Китая доставил в Украину 250 тысяч тестов для выявления COVID-19

"Улыбайтесь, господа!" Звезды выкладывают ролики для поднятия духа

Названы профессии с самыми высокими зарплатами в российских регионах

Der Standard: российские меры против коронавируса оказались решительными и эффективными

Полная девушка повстречалась худыми и поделилась выводами

США вышли на третье место по количеству инфицированных коронавирусом

Глава МИД Абхазии призвал Тбилиси не вмешиваться в дела республики

Пакет по стимулированию экономики США не получил поддержку в сенате

«Абрамович стоял ко мне в очереди» – сколько зарабатывал личный фотограф Бориса Ельцина

Украинцы попали в плен: пираты похитили семерых моряков в Гвинейском заливе

Неделя четвертая Великого поста 29 марта 2020 года: святого Иоанна Лествичника

Ракета "Союз" доставила на орбиту 34 британских спутника OneWeb

Немецкий телеканал поздравил Лаврова с юбилеем и был обруган

Foreign Policy: Каким будет мир после коронавирусной пандемии

Последние новости
Британия призвала людей не укрываться на дачах от пандемии коронавируса Британия призвала людей не укрываться на дачах от пандемии коронавируса ПВД гранулы оптом – использование полипропилена и полиэтилена в фарме ПВД гранулы оптом – использование полипропилена и полиэтилена в фарме Мультфильм "Тролли. Мировой тур" возглавил прокат в России в выходные Мультфильм "Тролли. Мировой тур" возглавил прокат в России в выходные Россияне начали скупать лекарства с полок аптек Россияне начали скупать лекарства с полок аптек Зима задержится: синоптики обещают морозы до -8 Зима задержится: синоптики обещают морозы до -8 Оксана Самойлова с семьей вернулась в Москву и рассказала, как провела последние две недели в Майами Оксана Самойлова с семьей вернулась в Москву и рассказала, как провела последние две недели в Майами Преимущества и технические особенности онлайн касс Sigma Преимущества и технические особенности онлайн касс Sigma Гороскоп Павла Глобы на неделю с 23 по 29 марта 2020 года Гороскоп Павла Глобы на неделю с 23 по 29 марта 2020 года В России выросло число заразившихся коронавирусом В России выросло число заразившихся коронавирусом Незадолго до возвращения в Россию Оксана Самойлова с сыном попали в больницу Незадолго до возвращения в Россию Оксана Самойлова с сыном попали в больницу В Германии запретят собираться более чем по двое В Германии запретят собираться более чем по двое
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"