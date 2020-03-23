В Германии запретят собираться более чем по двое

Власти Германии ввели запрет на собрания более двух человек для противодействия распространению коронавируса Covid-19. Сенсационное решение принято в ходе телефонного совещания между канцлером Ангелы Меркель с премьер-министрами федеральных земель, передает Deutsche Welle.

Берлин решил ужесточить меры по противодействию эпидемии коронавируса. В частности, гражданам запрещено собираться группами больше двух человек за пределами рабочих мест и жилых домов.

Ограничение не коснется только семей и людей, живущих вместе. Они будут действовать как минимум две недели. На улице прохожие должны находиться на расстоянии не менее 1,50 метра друг от друга. Меркель предупредила, что новые правила не являются рекомендациями, их соблюдение будет контролировать полиция, а нарушителей ждут "санкции".

Меры также предусматривают закрытие всех предприятий общественного питания, а также "учреждений, оказывающих услуги по уходу телом, включая парикмахерские и косметические салоны".

Накануне обозреватель немецкого издания Der Standard Андре Баллин заявил, что принятые в России меры по борьбе с коронавирусом Covid-2019 привели к хорошим результатам.