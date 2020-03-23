В Госдуме прокомментировали предупреждение о риске роста цен на бензин

. Возможные риски касательно роста цен на бензин должна оценивать ФАС, а сегодняшняя ситуация на рынке нефтепродуктов никак не связана с перспективами, озвученными Независимым топливным союзом, заявил радиостанции "Говорит Москва" член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.

Комментируя сообщения НТС о риске спекулятивного роста цен на бензин в связи с пандемией коронавируса, парламентарий призвал владельцев сетей АЗС и оптовых продавцов топлива не сеять панику — иначе "люди начнут запасаться бочками, канистрами".