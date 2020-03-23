В Италии назвали еще одну причину высокой смертности

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Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии, помимо демографических особенностей страны, является система тестирования, предполагающая проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

По мнению издания, официальные показатели не отражают реальных масштабов заражения, поскольку с развитием эпидемии Италия изменила стратегию тестирования. При первых случаях заражения после 21 февраля, когда была выявлена локальная вспышка в небольшом городке Кодоньо в области Ломбардия, тесты делали всем контактировавшим с инфицированными лицам.

Из-за роста числа зараженных, а также нехватки материалов и персонала было принято решение тестировать на коронавирус только людей с явными и достаточно тяжелыми симптомами.

Издание также отмечает, что вирус в основном затрагивает дыхательные пути, множественные летальные исходы могут свидетельствовать об общем состоянии легких у населения. Поэтому может идти речь о неблагоприятной экологической обстановке на севере Италии. Другим фактором называется и курение: эксперты заметили, что в наиболее тяжелых случаях зараженные часто являются курильщиками.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович объяснила, что риск смертельного исхода при заражении коронавирусом повышается с возрастом. Она также отметила, что эпидемию невозможно распознать — люди могли не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними обращаться.

Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Там выявлено более 59 тысяч заразившихся, причем уровень смертности на данный момент — самый высокий (около 10 процентов).