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Новости » В мире » В Италию прибыл второй российский самолет с вирусологами и оборудованием

В Италию прибыл второй российский самолет с вирусологами и оборудованием

В Италию прибыл второй российский самолет с вирусологами и оборудованиемФото: Алексей Ерешко / РИА Новости

Второй военно-транспортный самолет Ил-76 с российскими военными вирусологами и оборудованием прибыл в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Борт приземлился в воскресенье, 22 марта, на авиабазе Военно-воздушных сил Италии «Пратика-ди-Маре» в 30 километрах от Рима.

Ранее сообщалось, что на самолетах Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, которые отправили в Италию, написали «из России с любовью». Фраза переведена на английский и итальянский языки: помимо нее, на наклейке изображены два сердца с российским и итальянским триколором.

21 марта президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте пообещал помочь властям Италии в борьбе с распространением коронавируса.

Всего Москва отправит девять самолетов, на борту которых находятся около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. Россия также передаст Италии средства защиты, медицинское оборудование и мобильные комплексы на базе КамАЗа для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории.

Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Там выявлено более 59 тысяч заразившихся, причем уровень смертности на данный момент — самый высокий (около 10 процентов). Общее число граждан с выявленным коронавирусом в мире превысило 329 тысяч, более 14 тысяч умерло, 97 тысяч — вылечились.


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Добавлено: 23 мар 2020 в 04:34, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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