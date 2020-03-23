В КПРФ и «Справедливой России» подготовили вопросы в преддверии ежегодного отчёта премьер-министра о работе кабмина

В преддверии ежегодного отчёта председателя Правительства о работе кабмина в Госдуме фракция КПРФ подготовила 35 вопросов, в том числе связанных с фискальной политикой и падением реальных доходов россиян, передаёт ТАСС.

Между тем, как отмечает агентство, фракция «Справедливая Россия» направила главе Правительства Михаилу Мишустину почти 20 вопросов. Они касаются изменения социально-экономического курса, налоговой политики, реализации нацпроектов, поддержки бизнеса и решения жилищных проблем.

Как ожидается, отчёт премьер-министра о работе кабмина перед Госдумой состоится 15 апреля. 16 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что Совет палаты принял регламент рассмотрения отчёта Правительства РФ. «Достигнута договорённость, что у председателя Правительства не будет ограничений во времени для того, чтобы отчитаться за сделанное и поделиться планами», — сообщил тогда Володин. При этом он подчеркнул, что депутаты ждут отчёта с интересом. Предполагается, что всего будет задано 22 плановых вопроса от фракций и депутатов, не входящих во фракции. Выступления от фракций будут по десять минут.