В Кремле прокомментировали возможность удалённой работы Путина

В Кремле пока не рассматривают возможность перехода президента РФ Владимира Путина на удаленный вариант работы в связи с развитием ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, «пока все в рабочем графике».

«Да нет», — цитирует «Коммерсант» ответ Пескова на вопрос, рассматривается ли возможность перехода президента на удаленный вариант работы в целях минимизации рисков заражения.

Следует отметить, что некоторые европейские лидеры уже предпочли дистанционный формат работы. В частности, стало известно, что на карантин уходит канцлер Германии Ангела Меркель. Она приняла решение о самоизоляции после контакта с врачом, который, как выяснилось позднее, подвергся заражению коронавирусом.

Ранее, как сообщало ИА Newstes, Ангела Меркель обратилась к нации в связи с коронавирусом и предупредила, что «следующие несколько недель будут еще сложнее».



